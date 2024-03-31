Мир 31 марта 2024, 16:07 Буданов назвал выгодными для ВСУ удары по Белгородской области «Страна.ua»: Буданов заявил, что атаки на Белгородскую область отвлекают ВС РФ РИА «Новости»

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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для ВСУ выгодны атаки на Белгородскую область. Это помогает растянуть группировку ВС России и отвлечь их от обороны приграничной территории. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, ВСУ пришлось перебросить в этот район свои силы. Для обстрелов приграничных регионов России они использовали немалое количество боеприпасов.

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Однако украинским военным не удалось закрепиться ни в одном населенном пункте. В последнее время таких попыток уже нет.

Журналисты отметили, что Россия использовала атаки на Белгородскую область в качестве аргумента об «окончательном устранении угрозы».

Ранее отставной подполковник Геннадий Алехин заявил, что российские военные начали создавать санитарную зону на границе с Украиной. Она необходима для обеспечения безопасности жителей приграничных регионов.