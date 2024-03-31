31 марта 2024, 16:07
Буданов назвал выгодными для ВСУ удары по Белгородской области
«Страна.ua»: Буданов заявил, что атаки на Белгородскую область отвлекают ВС РФ
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для ВСУ выгодны атаки на Белгородскую область. Это помогает растянуть группировку ВС России и отвлечь их от обороны приграничной территории. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».
По данным издания, ВСУ пришлось перебросить в этот район свои силы. Для обстрелов приграничных регионов России они использовали немалое количество боеприпасов.
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Однако украинским военным не удалось закрепиться ни в одном населенном пункте. В последнее время таких попыток уже нет.
Журналисты отметили, что Россия использовала атаки на Белгородскую область в качестве аргумента об «окончательном устранении угрозы».
Ранее отставной подполковник Геннадий Алехин заявил, что российские военные начали создавать санитарную зону на границе с Украиной. Она необходима для обеспечения безопасности жителей приграничных регионов.
ВСУ
Украина
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