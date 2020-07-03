Чума — достаточно опасная вещь, классическое природное очаговое заболевание, отметил эксперт. Вспышки этого инфекционного заболевания случаются во многих регионах бывшего СССР, и в Монголии тоже.

«В довоенные годы и в послевоенные годы такие вещи периодически встречались, потому что сурки, как прокормители блох, которые являются переносчиком чумы, весьма распространены в Монголии», — объяснил Чепурнов.

В Советском Союзе разработали противочумную систему, в которую входило пять или шесть институтов, добавил вирусолог. Каждый из них также имел несколько региональных станций. Как сейчас работает противочумная система, Чепурнов не знает. Ей руководит Роспотребнадзор.

По мнению вирусолога, сегодня чума не такое страшное заболевание, поскольку против нее разработаны эффективные вакцины.

«Чума как заболевание бактериального характера довольно хорошо лечится с помощью антибиотиков. Как у нас говорили в свое время, стакан тетрациклина и все дела», — отметил Чепурнов.

Время от времени такие вещи периодически происходят по всему миру, добавил эксперт. Однако «чума XX века» точно не повторит пандемию коронавируса, так как она достаточно легко купируется с помощью антибиотиков, к тому же, существует эффективная вакцина.