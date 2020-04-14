ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала разговоры о применении прививки БЦЖ (вакцина против туберкулеза — прим. ред.) против коронавируса. В организации отметили, что пока доказательств эффективности этого нет.

«Нет никаких доказательств того, что вакцина Bacillus Calmette-Guérin (БЦЖ) защищает людей от заражения вирусом COVID-19. <…> В отсутствие доказательств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-19», — говорится в сообщении ВОЗ.

Однако в ВОЗ уточнили, что сейчас проводятся два клинических испытания, которые касаются вопроса применения прививки БЦЖ. Специалисты организации проведут оценку результатов исследования, когда они будут доступны.

В начале апреля американские ученые заявили, что вакцинация от туберкулеза повлияла на число заразившихся коронавирусом в разных странах. По их словам, там, где делали БЦЖ, случаев инфицирования в 10 раз меньше, чем в государствах без этой прививки. Иммунологи рассказали «360» есть ли шансы у прививки БЦЖ в борьбе с коронавирусом.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. Позднее инфекция распространилась практически по всему миру. 11 марта ВОЗ признала заболевание пандемией.