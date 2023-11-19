Мир 19 ноября 2023, 22:54 «Бросят под автобус». США захотели «расстаться» с Украиной, потому что режим в Киеве скоро рухнет Зампред РФ при ООН Полянский: США бросят Украину, потому что режим Киева рухнет РИА «Новости»

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Американская сторона собирается бросить Украину, потому что киевский режим скоро падет. Об этом сообщил зампред России при ООН Дмитрий Полянский в социальной сети X.

«Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими их вассалами», — заявил он.

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По словам Полянского, из-за украинского кризиса США столкнулись с моральным банкротством и выросшими стратегическими рисками. Америка всему миру показала, что придерживается «марионеточного, националистического и неонацистского русофобского режима».

Полянский отметил, что ради этой позиции Штаты готовы принести в жертву своих последних людей, которые станут пушечным мясом из-за геополитических интересов другого государства.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон заявил, что США столкнутся с катастрофическими последствиями украинского поражения. Он напомнил, что Америка обещала дать Украине все, что у нее есть, однако в противостоянии выигрывает российский президент Владимир Путин. Из-за этого Соединенные Штаты больше не будут сильной державой в глазах мира.