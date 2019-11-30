Бросивший в Януковича яйцо Романюк стал заместителем губернатора на Украине

Дмитрий Романюк, в 2004 году бросивший яйцо в бывшего президента Украины Виктора Януковича, стал заместителем губернатора Ивано-Франковской области. Об этом сообщил министр инфраструктуры на своей странице в Facebook.

Глава ведомства указал, что Дмитрий очень светлый, умный и принципиальный человек.

«Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, на котором в Януковича бросили яйцо? Человек, который рискнул такое сделать, — это он, теперь заместитель председателя областной государственной администрации в Ивано-Франковской области», — сообщил Криклий.

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24 сентября 2004 года Виктор Янукович, тогда еще премьер-министр, посетил Иваново-Франковскую область. Там в него бросили куриное яйцо, из-за чего премьер-министр даже упал. Бросавшего скрутила охрана — им оказался студент Дмитрий Романюк.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 до событий на Майдане в Киеве, после чего в 2014 году на Украине пришла к власти более правая, проевропейская оппозиция.

Ранее сообщалось, что бывший глава администрации президента Петра Порошенко , Игорь Райнин, вступил в пророссийскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эта информация долгое время держалась в секрете в целях безопасности.