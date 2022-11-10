Мир 10 ноября 2022, 19:23 Бросившего яйца в Карла III студента выпустили из-под стражи под залог The Mirror: бросившему яйца в Карла III студенту запретили подходить к нему на 500 метров YouTube

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Студента Патрика Телвелла, которого задержали в британском городе Йорке за то, что он бросил три яйца в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу, выпустили из-под стражи под залог. Об этом сообщила газета The Mirror.

Издание раскрыло условия освобождения 23-летнего молодого человека. Ему запретили находиться в радиусе 500 метров от короля.

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Предполагалось, что студенту также нельзя будет носить яйца в общественных местах. Но это условие пришлось отменить, чтобы не лишать молодого человека возможности покупать продукты в магазинах.

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Студент признался в интервью газете, что теперь получает угрозы в соцсетях, но не изменил своего отношения к британской правящей верхушке.

«Соединенное Королевство в целом нужно упразднить, <…> а его активы передать в качестве репараций, чтобы помочь миру», — сказал молодой человек.

Короля и королеву-консорта попытались закидать яйцами на открытии памятника Елизавете II. В момент ареста студент выкрикивал: «Эта страна была построена на крови рабов!».

Свидетели происшествия разделились на два лагеря. Одни прореагировали фразой: «Боже, храни короля». Другие обвинили сотрудников полиции, написал «Царьград».