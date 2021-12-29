Бросившего бутылку в российское консульство задержали на Украине

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил о задержании человека, который бросил в российское консульство во Львове бутылку с зажигательной смесью. Об этом написало РИА «Новости».

«Недавно было задержано лицо, которое совершило это преступление. Собственно, ведутся сейчас следственные действия с этим лицом, а также лицами, которые могли быть заказчиками этого преступления», — цитирует Монастырского RT.

Подозреваемый бросил бутылку в ограждение консульства минувшей ночью. В результате никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.