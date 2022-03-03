Народная милиция ДНР показала трофеи с брошенных ВСУ позиций

Народная милиция Донецкой Народной Республики показала фото трофеев, которые обнаружили подразделения НМ ДНР в результате бегства украинских военных со своих позиций.

Снимки были опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства. На них можно видеть амуницию и боеприпасы. По данным представителей Народной милиции, оружие в том числе иностранного производства.

По информации Минобороны РФ, подразделения Вооруженных сил ДНР сузили кольцо окружения города Мариуполя, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное и Водяное.

В ведомстве также сообщили, что ВС РФ продолжает успешные наступательные действия и взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР.