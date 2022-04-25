Брошенные ВСУ документы подтвердили подготовку Украины к атаке на Донбасс

Российские военнослужащие в Харьковской области изъяли большой пакет документов ВСУ. Некоторые из них подтверждают, что Украина готовила нападение на Донбасс. Об этом рассказал телеканал «Звезда».

В числе находок — важные бумаги, которые были найдены в брошенной самоходной артиллерийской установке ВСУ. Бойцы украинской армии покинули ее в ходе столкновения с российскими войсками, а вся документация осталась внутри.

Одним из самых любопытных документов оказался акт приемки боеприпасов с датой оформления от 17 февраля 2022 года. Приказ был подписан за шесть дней до начала российской спецоперации на Украине. Российские военные сделали вывод, что Украина активно готовилась к агрессии в сторону Донбасса.

Ранее командир добровольческого батальона «Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба заявил о том, что Россия опередила наступление Украины на Донбасс всего на несколько часов, поскольку Киев давно планировал атаку.

Также стало известно, что спецназовцы Росгвардии уничтожили артиллерийское вооружение противника в окрестностях одного из населенных пунктов Харьковской области. Подразделение захватило 122-миллиметровое орудие и минометы.