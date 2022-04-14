Брошенные в Марьинке позиции ВСУ показали на видео

Украинские националисты при отходе с позиций на окраинах Марьинки оставили тела погибших товарищей. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Вооруженные силы ДНР продвинулись на марьинском направлении и взяли ряд позиций противника, расположенных южнее поселка.

В захваченных окопах украинских военнослужащих подразделения ДНР обнаружили пулеметную точку, из которой националисты вели огонь по жилым районам населенного пункта Александровка.

Также при уходе с позиций ВСУ не забирают с собой тела погибших товарищей, оставляя их лежать на поле боя.

Ранее командир одного из батальонов ДНР сообщил, что до полного освобождения Мариуполя от националистов остались считанные дни. Местная жительница рассказала, что бойцы «Азова» плохо обращались с горожанами.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.