Брошенные позиции ВСУ в ЛНР попали на фото
Луганский информационный центр показал фото бывших позиций бойцов ВСУ
Бывшие огневые позиции украинских военных в Луганске оказались брошены. Фотографии в своем Telegram-канале показал Луганский информационный центр.
На публикациях видны укрепленные огневые позиции, вырытые траншеи, а также самодельная печка с железной трубой и остатки провианта.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что войска республики продвинулись на 100 километров вглубь страны, освободив более 60 населенных пунктов.
Утром 5 марта ВСУ обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии, а накануне стрелковым огнем повредили газопровод и линию электропередачи.