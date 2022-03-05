Брошенные позиции ВСУ в ЛНР попали на фото

Бывшие огневые позиции украинских военных в Луганске оказались брошены. Фотографии в своем Telegram-канале показал Луганский информационный центр.

На публикациях видны укрепленные огневые позиции, вырытые траншеи, а также самодельная печка с железной трубой и остатки провианта.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что войска республики продвинулись на 100 километров вглубь страны, освободив более 60 населенных пунктов.

Утром 5 марта ВСУ обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии, а накануне стрелковым огнем повредили газопровод и линию электропередачи.