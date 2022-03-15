Брошенную военную базу ВСУ в Бердянске показали на видео

Вооруженные силы Украины бросили военную базу в Бердянске, оставив на месте арсенал тяжелого вооружения. Телеканал «Звезда» снял видео и показал в Telegram-канале.

В Бердянске квартировалась 406-я отдельная артиллерийская бригада. При отходе бойцы ВСУ оставили 1552-миллиметровые гаубицы, склад горюче-смазочных материалов и остальную вспомогательную технику.

Сейчас саперы тщательно проверяют местность, так как ВСУ могли заминировать территорию и технику.

Российские подразделения взяли под контроль Бердянск 28 февраля. МЧС России доставило в город 36 тонн гуманитарной помощи, еще 80 тонн отправил фонд имени Ахмата Кадырова. Помощь получили более трех тысяч наиболее нуждающихся жителей города — пенсионеры и женщины с детьми.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.