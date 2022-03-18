Брошенное снаряжение националистов в Мариуполе показали на видео

Подразделения украинских националистов, покидая свои позиции под натиском вооруженных сил Донбасса, оставляют свое вооружение. Об этом сообщил Telegram-канал Народной милиции ДНР.

На кадрах видны брошенные средства связи, а также оружие и ящики с боеприпасами.

Местные жители пожаловались, что власти города не сообщили им о направлениях гуманитарных коридоров для выхода из города.

«У нас связи нет, мы даже выехать не знаем куда. Я на машине выехал, из миномета выстрелили, я же не буду так детей вывозить, это абсурд. Они сейчас у меня в подвале сидят, боятся», — заявил местный житель.

Он раскритиковал городские власти, которые пытались успокоить население.

«Мэр нам говорил, что все хорошо, муниципальные системы работают в штатном режиме. Он такой же продажный», — добавил он.

Бойцы батальона «Азов»* использовали жилые дома как укрытие, угрожая владельцам за неповиновение.

*Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещена в России.