Броня танка Т-72 выдержала попадание ракеты террористов. Видео
Мощная противотанковая управляемая ракета (ПТУР) угодила в башню сирийского Т-72М1. Она оставила в самой незащищенной части бронированной машины пробоину, однако экипаж остался жив.
Последствия ракетной атаки попали на видео. Его разместили в Facebook.
Ракета угодила как раз в то место, где сидит наводчик.
На кадрах видно, что один из членов экипажа получил контузию и травму головы. Боевые товарищи достали его из танка и посадили в грузовик. Командир и мехвод, судя по всему, не пострадали.
Попадание ПТУР могло иметь гораздо более тяжелые последствия.
Т-72 — это советский средний танк, который был принят на вооружение Советской армии в 1973 году. Боевая машина оснащена дифференцированной противоснарядной броней. Башня сначала имела монолитное бронирование — это считалось главным недостатком танка. Поэтому с 1979 года было налажено производство Т-72 с комбинированной броней, которая защищала башню.