Мир 14 сентября 2023, 05:28 Бронежилет появился на памятнике княгине Ольге в Киеве Неизвестные надели бронежилет на памятник княгине Ольге в Киеве РИА «Новости»

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Памятник княгине Ольге в Киеве облачили в бронежилет с надписью, которая гласит: «Ей нужна броня». Кто стал инициатором инициативы неизвестно, указал News.ru.

Надпись на бронежилете сделали на украинском языке.

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Монумент княгине Ольге расположен возле здания МИД Украины. Рядом с княгиней Ольгой находятся Андрей Первозванный, Кирилл и Мефодий.

В конце августа в Харькове закрасили мурал с изображением известного русского поэта Сергея Есенина. На размещенном в Сети видео запечатлели, как изображение Есенина постепенно скрыли под толстым слоем белой краски.

Украинские власти в 2015 году начали бороться с советскими и российскими памятниками. Это началось после принятия закона о декоммунизации. Задачей этой программы является борьба с памятниками и монументами времен СССР. Таким образом, более 2,5 тысяч культурных объектов убрали на Украине к началу 2022 года.