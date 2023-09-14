14 сентября 2023, 05:28
Бронежилет появился на памятнике княгине Ольге в Киеве
Неизвестные надели бронежилет на памятник княгине Ольге в Киеве
Памятник княгине Ольге в Киеве облачили в бронежилет с надписью, которая гласит: «Ей нужна броня». Кто стал инициатором инициативы неизвестно, указал News.ru.
Надпись на бронежилете сделали на украинском языке.
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Монумент княгине Ольге расположен возле здания МИД Украины. Рядом с княгиней Ольгой находятся Андрей Первозванный, Кирилл и Мефодий.
В конце августа в Харькове закрасили мурал с изображением известного русского поэта Сергея Есенина. На размещенном в Сети видео запечатлели, как изображение Есенина постепенно скрыли под толстым слоем белой краски.
Украинские власти в 2015 году начали бороться с советскими и российскими памятниками. Это началось после принятия закона о декоммунизации. Задачей этой программы является борьба с памятниками и монументами времен СССР. Таким образом, более 2,5 тысяч культурных объектов убрали на Украине к началу 2022 года.
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