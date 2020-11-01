Бронетехнику с пулеметами заметили на улицах Минска

По данным агентства, колонну из нескольких бронированных вездеходов с пулеметами на крыше заметили на проспекте Победителей в Минске. Они были без номеров и уехали в сторону стелы «Минск — город-герой».

Сегодня в столице Белоруссии планируется очередная несогласованная акция протеста. В связи с этим в городе традиционно закрыли несколько станций метро в центре и приглушили мобильный интернет.

Ранее начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Николай Карпенков заявил, что белорусские силовики начнут стрелять, если кто-то поднимет на них руку с оружием.

Протесты продолжаются в Белоруссии уже третий месяц. Они начались 9 августа после президентских выборов. ЦИК объявил, что в голосовании с большим перевесом победил действующий глава республики Александр Лукашенко — он заручился поддержкой 80,1% избирателей. Несогласные с официальными итогами выборов вышли на улицы.