Минобороны: российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Киеве

Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он уточнил, что при этом использовалось высокоточное оружие большой дальности. В Николаеве и Полтаве военные нанесли удар по цеху ремонта военной техники и еще 16 объектам.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — подчеркнул Конашенков.

Ранее он заявил, что российские вооруженные силы ударом средств ПВО сбили украинский самолет Су-25 неподалеку от города Изюм в Харьковской области.

Всего за ночь с 15 на 16 апреля военные ликвидировали 811 объектов украинской армии, в том числе 43 пункта управления подразделениями националистических формирований.