Мир 17 сентября 2023, 10:49 Бронепоезд Ким Чен Ына проводили на станции в Приморье Бронепоезд главы КНДР Ким Чен Ына покинул станцию в Приморье РИА «Новости»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию. По данным РИА «Новости», его бронепоезд уже проводили на железнодорожной станции в Приморье.

Северокорейский лидер помахал на прощание собравшимся у его бронепоезда. Кортеж главы КНДР провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота. Они исполнили гимны России и КНДР, а также строевой марш авторства Дмитрия Перцева и гвардейский встречный марш.

Со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае поезд двинулся в сторону границы России, сообщили журналисты.

Глава Северной Кореи прибыл в Россию 12 сентября. На следующий день он встретился с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров. Беседа глав государств длились почти пять часов. Затем северокорейский лидер прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где посетил местные авиационные заводы.

В Приморье Ким Чен Ын приехал 16 сентября, где его ждала очень насыщенная программа. Он успел посетить фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» и изучить его модернизированное вооружение, а также посмотреть балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

В подарок глава Приморья преподнес Ким Чен Ыну комплект бронезащиты для штурмовых действий местного производства, а также пять созданных в регионе беспилотников.