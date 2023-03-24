Мир 24 марта 2023, 07:27 Бронемашины нейтральной Швейцарии дважды заметили в Авдеевке и Часовом Яре NZZ: в Донбассе заметили бронемашину Eagle I из Швейцарии, которая запретила поставки

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Швейцария сохранила нейтральный статус и отказала в реэкспорте своей военной техники на Украину, однако в зоне проведения спецоперации дважды заметили бронемашину Eagle I. Правительство начало расследование, сообщило издание Neue Zürcher Zeitung.

Сначала Eagle I заметили на снимке Agence France-Presse из Авдеевки, затем в середине февраля испанский фотограф Хосе Колон снял бронемашину в Часовом Яре.

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Швейцарская компания Mowag производила Eagle I в Кройцлингене, но потом права передали США. Правительство запретило странам Евросоюза реэкспорт своей военной техники на Украину, так как исторически заняло нейтральную позицию во внешней политике, и теперь Государственный секретариат по экономике (SECO) начал расследование. Власти хотят выяснить, как бронемашина попала в зону проведения спецоперации.

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Журналисты выяснили, что Дания закупила в 90-е годы 36 бронемашин, а в 2008 году сняла их с вооружения. Она продала бронеавтомобили Mowag немецкой компании в 2013 году, и это один из возможных путей поставки в зону боевых действий. Однако Представитель General Dynamics Land Systems в Германии уже заявил, что «не участвует в спекуляциях». Eagle I также остались на вооружении швейцарской армии.