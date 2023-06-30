Мир 30 июня 2023, 18:14 Бронегруппу жандармерии отправят на борьбу с беспорядками во Франции Премьер Франции Борн утвердила применение бронетранспортеров для борьбы с беспорядками РИА «Новости»

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн утвердила распоряжение о применении бронетехники жандармерии из-за беспорядков в стране. Об этом сообщил канал BFM.

По его данным, в борьбе с протестами задействуют 18 бронетранспортеров, четыре из которых — новейшие многоцелевые машины Centaure.

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Новая волна беспорядков началась во вторник, когда полиция в Нантере застрелила 17-летнего парня. Протестующие устроили погромы в Сюрене, Женвилье, Вильневе и на других французских территориях. Молодежь грабила магазины, поджигала автобусы, кидалась бутылками и камнями в правоохранителей, а тем пришлось применить слезоточивый газ. Полиция задержала 667 человек.

Из-за обстановки в стране президент Эммануэль Макрон отменил пресс-конференцию на саммите Евросоюза в Брюсселе и вернулся во Францию, чтобы возглавить заседание межведомственной кризисной группы по теме массовых беспорядков. Оно было намечено на сегодняшний день.