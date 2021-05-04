Бродягам и попрошайкам Швейцарии заплатят за выезд из страны

Бродягам и попрошайкам Швейцарии заплатят, чтобы они навсегда покинули страну. Им купят билет в любую точку Европы, если они пообещают больше не возвращаться. Нарушителей договора немедленно депортируют.

Такое решение приняли власти швейцарского кантона Базель-Штадт, сообщило издание 20 Minuten. Они оплатят билет на поезд или самолет, который доставит любого бродягу на его родину. Кроме того, ему дадут 20 швейцарских франков на расходы.

Для этого желающий уехать из Швейцарии попрошайка должен будет подписать документ, который подтверждает, что он не вернется в страну «как минимум какое-то время». Если попрошайка нарушит договоренность, его незамедлительно депортируют.

Издание уточнило, что предложением уже воспользовались более 30 попрошаек. Из них больше всего граждан Румынии — 14 человек, а также по семь граждан Бельгии и Германии, два итальянца и один француз. Некоторые выбирали билет на поезд, но все граждане Румынии захотели прилететь домой на самолете.

Каждому из них приобрели билеты авиабилеты компании Wizzair, которые стоят по 60 франков. Поданным издания, уже были попытки мошенничества — за билетом два раза приходил один и тот же человек, у которого были разные удостоверения личности.