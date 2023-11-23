Мир 23 ноября 2023, 18:13 Бродячая собака за два часа покусала 29 человек в Индии Бродячий пес покусал 29 жителей Индии, пока его не забили до смерти

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Бездомная собака менее чем за два часа искусала 29 человек в Индии. После этого животное забили до смерти, написало издание The Indian Express.

Агрессивный пес напал на прохожих вечером 21 ноября на оживленной улице в городе Ченнай. Среди пострадавших оказались пожилые люди и пять детей. Местные жители ликвидировали животное до приезда экстренных служб.

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Специалисты увезли собаку в ветеринарный колледж. Животное проверят на бешенство. Укушенным людям поставили дозы вакцины от этой болезни, за их самочувствием сейчас наблюдают врачи. В районе, где произошло нападение, отловили еще 25 собак и пять щенков.

Ранее в одном из дворов Магадана стая бездомных собак напала на мужчину. Искусанного горожанина без сознания нашли во дворе многоэтажного дома. Пострадавшего госпитализировали, но не смогли спасти.