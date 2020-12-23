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    23 декабря 2020, 15:27

    Брод осудил Украину за водную блокаду Крыма

    Дарья Морозова

    Член Совета по правам человека Александр Брод заявил, что Украина стремится запугать крымчан водной блокадой. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
    Брод осудил Украину за водную блокаду Крыма

    По его словам, Россия вполне может обеспечить полуостров пресной водой, а Украина делает все, чтобы местные жители усомнились в этом.

    «Украинцы сейчас так провоцируют недовольство среди крымчан. Большинство жителей полуострова, конечно, голосовало за присоединение Крыма к России. Однако было и протестное голосование», — считает Брод.

    Вице-премьер Украины Алексей Резников сказал, что вода в Крым будет поставляться в цистернах, если на полуострове начнется гуманитарная катастрофа.

    Брод считает такое заявление циничным, так как Украина сама пыталась создать эту гуманитарную катастрофу. По его словам, Европа должна отреагировать на такие слова.

    «Крымчане — мужественные и мудрые люди. Они перенесут временные трудности с подачей воды и не будут поддаваться на дешевые уловки, которые им предлагают грязные украинские политики», — заключил Брод.