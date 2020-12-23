По его словам, Россия вполне может обеспечить полуостров пресной водой, а Украина делает все, чтобы местные жители усомнились в этом.

«Украинцы сейчас так провоцируют недовольство среди крымчан. Большинство жителей полуострова, конечно, голосовало за присоединение Крыма к России. Однако было и протестное голосование», — считает Брод.

Вице-премьер Украины Алексей Резников сказал, что вода в Крым будет поставляться в цистернах, если на полуострове начнется гуманитарная катастрофа.

Брод считает такое заявление циничным, так как Украина сама пыталась создать эту гуманитарную катастрофу. По его словам, Европа должна отреагировать на такие слова.

«Крымчане — мужественные и мудрые люди. Они перенесут временные трудности с подачей воды и не будут поддаваться на дешевые уловки, которые им предлагают грязные украинские политики», — заключил Брод.