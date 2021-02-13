Брюссель «принял к сведению» слова Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС

В Брюсселе «приняли к сведению» слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношения с Евросоюзом в случае новых санкций. Об этом заявил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Питер Стано.

Официальный представитель Европейской дипломатической службы указал, что в настоящий момент отношения между Россией и ЕС нельзя назвать хорошими, и они достигли низкой точки. Тем не менее в Евросоюзе хотят строить отношения с Россией на основе общих ценностей, интересов, международного права и взятых на себя обязательств.

Лавров ранее в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что успешный диалог с Брюсселем может строиться на основе взаимоуважения, общих интересов и невмешательства во внутренние дела. Глава МИД отметил, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС, если европейские партнеры сами проявят к этому инициативу.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что слова Лаврова были поданы в СМИ некорректно. Он заверил, что Москва сама никогда не будет инициировать разрыв отношений с Евросоюзом.