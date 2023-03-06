Мир 06 марта 2023, 10:33 Брюссель планирует пригласить не входящие в ЕС страны к закупкам оружия для Киева Pais: ЕС планирует совместную закупку оружия для Киева со странами, не входящими в союз РИА «Новости»

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В Брюсселе задумались над оптимизацией оборонной промышленности и планируют подключить к закупке оружия и боеприпасов для Украины страны, которые не являются членами Евросоюза. Об этом сообщила газета Pais.

Издание пишет, что ЕС хочет привлечь сторонние страны, такие как Норвегия, чтобы «придать больший потенциал» схеме закупок.

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Для этого Еврокомиссия планирует выделить один миллиард евро на возмещение пожертвований и на совместную закупку боеприпасов в рамках чрезвычайного пакета поддержки Украины, уточнило издание.

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Между тем ЕК призвала государства-члены немедленно отправить Киеву боеприпасы «из своих арсеналов или по невыполненным заказам», особенно 155-миллиметровые артиллерийские орудия дальнего действия (гаубицы).

Ранее источник из ЕС сообщил, что в союзных странах начинают истощаться запасы оружия из-за поддержки Украины. При этом некоторые государства хотят получить деньги за предоставляемые снаряды. Для этого планируют использовать средства из «фонда мира». Пока что фонд дает возможность возместить до 90% стоимости боеприпасов, однако в будущем поддержку могут урезать до 40%. Поэтому европейские политики задумались над совместной закупкой боеприпасов для Киева.