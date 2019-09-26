Брюссель отреагировал на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Украина получает от Евросоюза беспрецедентную поддержку. Такое заявление сделала пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Майя Косьянчич.

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Таким образом она отреагировала на слова президента США Дональда Трампа о том, что европейские страны оказывают недостаточную поддержку Киеву. Об этом сообщило издание Politico.

Косьянчич пояснила, что ЕС придерживается определенного уровня финансовой поддержки Украины. Так Европейский союз и финансовые институты Европы с 2014 года выделили на помощь Украине свыше 15 миллиардов евро. Эти деньги Киев получил в виде займов и грантов. Кроме того, по этому вопросу Евросоюз сотрудничает с США и другими союзниками. При этом вводятся антироссийские санкции.

Ранее стало известно, что в июльском телефонном разговоре президент Украины Владимир Зеленский пожаловался американскому лидеру на то, что главы Германии и Франции не оказывают Киеву необходимой помощи.

«Они не работают столько, сколько должны работать для Украины», — заявил Зеленский.