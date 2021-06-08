Брюс Спрингстин представит в июне новое шоу

Американский певец Брюс Спрингстин намерен представить в июне новое шоу «Спрингстин на Бродвее». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

Артист покажет свою постановку в бродвейском театре Сент-Джеймс. Премьерный показ намечен на 26 июня.

«Мне очень понравилось играть „Спрингстина на Бродвее“, и я очень рад, что меня попросили повторить шоу в рамках открытия Бродвея», — признался певец в Twitter.

По данным издания, впервые «Спрингстина на Бродвее» показали четыре года назад. Шоу продлевали трижды, но в конце 2018 года его закрыли.