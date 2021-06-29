Брижит Бардо оштрафовали за оскорбления охотников
Во Франции актрису Брижит Бардо оштрафовали на пять тысяч евро за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена. Об этом со ссылкой на адвокатов сообщило Le Figaro.
Бардо в октябре 2019 года разместила на сайте Фонда помощи животным статью, в которой назвала охотников «террористами животного мира» и «отвратительно трусливыми недочеловеками», к которым причислила и Шраена, назвав его «ярким примером».
Суд города Арраса оштрафовал 86-летнюю актрису на пять тысяч евро. Кроме того, суд обязал Бардо выплатить главе федерации охотников тысячу евро за понесенные убытки и еще тысячу за судебные расходы.
Бардо не явилась в суд, но направила письменное обращение по этому поводу. Знаменитость не стала отрекаться от своих слов. Она признала, что эти высказывания, возможно, были сделаны в грубой форме, но в то же время отражали настроения общества.
Суд также обязал Бардо удалить статью и оскорбления охотников в течение 15 дней. Актриса должна заменить публикацию ссылкой на судебное постановление. Если Бардо не выполнит это требование, то за каждый день просрочки ее будут штрафовать на 100 евро.
В 2020 году на Бардо подали в суд, обвинив в расистских высказываниях. Причиной стали слова актрисы о жителях острова Реюнион, которых она назвала туземцами, сохранившими гены дикарей.