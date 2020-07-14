Бритни Спирс рассказала о тотальном контроле опекуна

Бывший фотограф Бритни Спирс Эндрю Гэллери обнародовал письмо, написанное певицей в 2009 году. В нем говорится, что отец исполнительницы Джейми Спирс обманом стал ее опекуном, и теперь ей нельзя без его разрешения совершать крупные покупки, а также снова выйти замуж.

Гэллери зачитал письмо на специально созданной странице в соцсети TikTok. По словам фотографа, он работал с Бритни в 2008 году, когда над певицей установили бессрочное опекунство, а сама она выпустила один из самых удачных альбомов Circus.

«За это время мы стали близкими друзьями. Мы были в туре, какое-то время проводили каждый день вместе. И тогда она дала мне письмо, которое хотела, чтобы я прочитал вам, ребята», — заявил Гэллери.

Фотограф добавил, что опекуны уничтожили оригинальное письмо, но он заранее сделал копию.

Письмо написано от третьего лица, в нем говорится о конфликте Спирс с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном, о том, что ее обманули, заставив развестись и отказаться от опеки над двумя сыновьями.

По словам фотографа, раньше он был связан контрактом, поэтому не мог обнародовать письмо. Теперь же его обеспокоило движение #FreeBritney, в котором поклонники певицы призывают освободить ее от опеки.