British American Tobacco остановило работу своего предприятия на Украине
Генеральный директор фабрики Артем Скрипка признался, что компания не знает, как двигаться дальше.
«Мы не знаем, как двигаться дальше. Мы не можем как компания производить продукцию, с которой не знаем, что делать. В соответствии с этим, мы остановили производство в Прилуках. Уже вторую неделю фабрика стоит», — сообщил Скрипка.
Производство остановлено из-за поправки к закону о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. Компания British American Tobacco признала дальнейшее производство на территории Украины нерентабельным. По ее мнению, наценка, диктуемая поправкой, приведет к резкому снижению продаж и «даст зеленый свет теневикам».
Компания признала, что вынуждена сократить объемы производства, а в дальнейшем и сотрудников, либо закрыть бизнес в Украине.
Руководство «В.А.Т.-Прилуки» обратилось к мэру и депутатам городского совета. Директор попросил довести информацию до Верховной рады и правительства.