Британцы захотели отставки Джонсона из-за скандала с вечеринкой

За отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выступают более половины жителей страны. Такие настроения проявляются на фоне скандала с предполагаемым участием главы кабмина в вечеринке, которая прошла в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 в разгар действия коронавирусных ограничений. Данные приведены в исследовании социологического института YouGov, их озвучил телеканал SkyNews.

По результатам опроса 56% респондентов изъявили желание, чтобы Джонсон оставил свой пост. Против выступили 27%, еще 17% не определились с ответом. Всего по этой теме высказались 5,9 тысячи человек.

Исследование компании Savanta ComRes на эту тему показало, что отставки премьер-министра хотят 66% из тысячи опрошенных. Против 24%. Среди членов правящей Консервативной партии за отставку Джонсона высказываются 42% респондентов.

Как отметил SkyNews, опрос проведен по методике, подразумевающей большую погрешность. Однако его результаты могут говорить о неприятном для Джонсона изменении общественного мнения.

Ранее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку. Такое послание в мае 2020 года получили около 100 человек. В то время в Великобритании действовал первый общенациональный карантин. Адресатам предлагалось «воспользоваться прекрасной погодой и собраться за бокалом». Встреча планировалась на территории Даунинг-стрит, 10 при условии соблюдения социальной дистанции. По информации СМИ, в итоге на вечеринке побывали около 30 человек, в том числе Борис Джонсон и его будущая супруга.