24 декабря 2023, 19:45
Британцы заговорили о жестких последствиях победы России на Украине
Глава Минобороны Британии: победа России обернется угрозой всему миру
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс рассказал об исходящей от России угрозы. По его словам, в случае ее победы на Украине мир столкнется с жесткими последствиями. Такое мнение чиновник высказал интервью газете The Sunday Times, указав на необходимость увеличить оборонный бюджет.
«Если мы позволим [президенту России] Путину выиграть,<…> истощив всех, тогда мы пострадаем от последствий», — заявил Шэппс.
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Они будут ощущаться не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, пояснил он. Мир рискует сползти в «эпоху диктаторских автократий, выразил уверенность министр.
По мнению Шэппса, помощь Великобритании Украине — это не благотворительность, а действия, отвечающие интересам самого Соединенного Королевства. Он призвал власти выделить на оборону до 3% ВВП.
Ранее лидеры стран ЕС заявили, что премьер Риши Сунак должен восстановить лидирующую роль Великобритании в поддержке Украины Западом.
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