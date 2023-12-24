Мир 24 декабря 2023, 19:45 Британцы заговорили о жестких последствиях победы России на Украине Глава Минобороны Британии: победа России обернется угрозой всему миру РИА «Новости»

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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс рассказал об исходящей от России угрозы. По его словам, в случае ее победы на Украине мир столкнется с жесткими последствиями. Такое мнение чиновник высказал интервью газете The Sunday Times, указав на необходимость увеличить оборонный бюджет.

«Если мы позволим [президенту России] Путину выиграть,<…> истощив всех, тогда мы пострадаем от последствий», — заявил Шэппс.

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Они будут ощущаться не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, пояснил он. Мир рискует сползти в «эпоху диктаторских автократий, выразил уверенность министр.

По мнению Шэппса, помощь Великобритании Украине — это не благотворительность, а действия, отвечающие интересам самого Соединенного Королевства. Он призвал власти выделить на оборону до 3% ВВП.

Ранее лидеры стран ЕС заявили, что премьер Риши Сунак должен восстановить лидирующую роль Великобритании в поддержке Украины Западом.