Мир 01 апреля 2023, 18:19 Британцы забили тревогу из-за распространения нелегального оружия с Украины The Telegraph: Великобритании грозит приток нелегального оружия с территории Украины РИА «Новости»

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Британцы оказались под угрозой из-за поставок нелегального оружия с Украины. Об этом сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса.

Он пояснил, что раньше нелегальное оружие завозили из Балканских стран. Однако подобный приток с Украины несет не меньшую опасность для Великобритании.

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«Угроза со стороны Украины столь же велика, если не больше, из-за количества оружия, которое туда поставляют и, возможно, не регистрируют», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что подобная ситуация может стать реальной угрозой. Оружие с территории действия киевского режима спровоцирует распространение организованной преступности в Великобритании.

Тем временем власти США подготовили новый пакет военной помощи Украине. По данным Reuters, его могут анонсировать 3 апреля. Предполагаемая сумма нового пакета — 2,6 миллиарда долларов.

В конце зимы российская сторона направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия украинской армии. Дипломаты призвали американцев перестать провоцировать эскалацию конфликта.