Британцы за три недели запаслись продуктами на миллиард фунтов

На волне паники из-за вспышки коронавируса британцы за три недели запаслись продовольствием на миллиард фунтов стерлингов. Власти их пристыдили.

«Сейчас в домах людей находится запас продовольствия, который на миллиард фунтов стерлингов больше, чем было три недели назад, так что нам нужно постараться съесть что-то из этого», — передает РИА «Новости» слова главы Британского консорциума предприятий розничной торговли Хелен Дикинсон.

А директор Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис пристыдил излишне впечатлительных покупателей, напомнив, что многие врачи, уставшие после многочасовых смен в больнице, к вечеру просто не находили еды в магазинах. «Если честно, нам всем должно быть стыдно», — заявил Повис.

В Министерстве по делам сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды подчеркнули, что продовольствия хватит всем. В стране увеличили объем производства продуктов, чтобы удовлетворить спрос, подскочивший на 50%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса 2019-nCoV пандемией. В мире заражены уже более 297 тысяч человек, свыше 12 тысяч скончались.