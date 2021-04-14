В Афганистане помимо американских военных есть британская миссия. Это около 750 человек.

Как пишет газета Times, после объявления президента США Джо Байдена о выводе войск из страны, об этом задумалась и Великобритания.

Лондон также выведет почти весь свой контингент. Источники газеты утверждают, что британским военным придется трудно без американской поддержки, потому что они используют базы и инфраструктуру США.

Если американцы действительно начнут вывод контингента в мае и закончат до 11 сентября 2021 года, как утверждает Белый дом, британцам там тоже делать нечего.

Власти Великобритании могут передать контроль над кабульской академией, где её военные занимаются тренировками афганских солдат, правительству Афганистана.