Британцы выстроились в очередь, чтобы проститься с Елизаветой II | 360°

Мир 13 сентября 2022, 09:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Британцы выстроились в очередь, чтобы проститься с Елизаветой II The Independent: очередь из желающих проститься с Елизаветой II сформировалась в Лондоне РИА «Новости»

Читать 360tv в

Очередь из желающих проститься с телом королевы Елизаветы II сформировалась рядом с Вестминстер-холлом в Лондоне. Об этом сообщила газета The Independent.

Утром во вторник в очереди стоят уже несколько тысяч человек.

Реклама

Гроб с телом усопшей королевы еще не прибыл в столицу, его привезут только в среду. Согласно информации источника, первый человек пришел занимать очередь на прощание с королевой как минимум за двое суток до начала церемонии.

Реклама

Гроб с Елизаветой II отправят в Лондон из Эдинбурга во вторник вечером. В самолете его сопроводят принцесса Анна и ее муж. Затем гроб отвезут в Букингемский дворец, откуда его направят в Вестминстерский дворец.

Церемония прощания с Елизаветой II продлится с 19:00 14 сентября до 06:30 19 сентября по московскому времени. После завершения траурной церемонии королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве.

Сообщалось, что высокопоставленных гостей на похоронах Елизаветы II попросили не использовать частную малую авиацию, чтобы прибыть к месту прощания. К их услугам предоставят комфортные автобусы.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября, она скончалась в возрасте 96 лет. Новым королем Великобритании стал ее сын Чарльз, взявший имя Карл III.

0 0 0 0 0 0