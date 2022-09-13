Британцы выстроились в очередь, чтобы проститься с Елизаветой II | 360°

Все новости

Подмосковье

13 сентября 2022, 10:03

Тарифы на проезд по первому участку трассы М-12 установили в Подмосковье

Технологии

13 сентября 2022, 10:01

Ростех создал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей

Реклама

Важное

13 сентября 2022, 09:52

Сотрудника авиационного завода задержали в Подмосковье за госизмену

Путешествия

13 сентября 2022, 09:48

Генконсульство Франции в России не подтвердило аннулирование виз

Спецоперация

13 сентября 2022, 09:44

Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Подмосковье

13 сентября 2022, 09:42

Скоростной режим на участке М-7 «Волга» увеличат в Балашихе

Общество

13 сентября 2022, 09:40

Минпромторг обновил концепцию развития российской микроэлектроники — «Коммерсант»

Экология

13 сентября 2022, 09:39

Москвичей предупредили о непогоде во вторник

Мир

13 сентября 2022, 09:32

Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь — СМИ

Мир

13 сентября 2022, 09:03

Британцы выстроились в очередь, чтобы проститься с Елизаветой II

The Independent: очередь из желающих проститься с Елизаветой II сформировалась в Лондоне

Читать 360tv в

Очередь из желающих проститься с телом королевы Елизаветы II сформировалась рядом с Вестминстер-холлом в Лондоне. Об этом сообщила газета The Independent.

Утром во вторник в очереди стоят уже несколько тысяч человек.

Реклама

Гроб с телом усопшей королевы еще не прибыл в столицу, его привезут только в среду. Согласно информации источника, первый человек пришел занимать очередь на прощание с королевой как минимум за двое суток до начала церемонии.

Реклама

Гроб с Елизаветой II отправят в Лондон из Эдинбурга во вторник вечером. В самолете его сопроводят принцесса Анна и ее муж. Затем гроб отвезут в Букингемский дворец, откуда его направят в Вестминстерский дворец.

Церемония прощания с Елизаветой II продлится с 19:00 14  сентября до 06:30 19 сентября по московскому времени. После завершения траурной церемонии королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве.

Сообщалось, что высокопоставленных гостей на похоронах Елизаветы II попросили не использовать частную малую авиацию, чтобы прибыть к месту прощания. К их услугам предоставят комфортные автобусы.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября, она скончалась в возрасте 96 лет. Новым королем Великобритании стал ее сын Чарльз, взявший имя Карл III.

Великобритания

Елизавета II

Умерла Елизавета II

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама