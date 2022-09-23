Британцы высмеяли Зеленского за его новые требования о помощи Украине | 360°

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Британцы высмеяли Зеленского за его новые требования о помощи Украине

Читатели Daily Mail разозлились после очередных требований Зеленского о военной помощи

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН вызвало неоднозначную реакцию у читателей британской газеты Daily Mail. В своей речи глава государства обратился к участникам ГА с просьбой «наказать» Россию. Кроме этого, он потребовал военную и финансовую помощь.

Пользователи издания обвинили президента Украины в наглости.

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«Зеленского волнуют только деньги, не так ли?» — спросила mishmashgirl.

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«Почему этот человек „требует“?» —  задал вопрос jHilltop. Он добавил, что Британия должна заботиться о своих жителях. А Украине пусть помогают другие страны.

«Можно подумать, что он найдет костюм. Или это испортит образ?» — написал другой комментатор.

Высмеяли читатели Daily Mail и супругу Зеленского.

«Тем временем жена Зеленского покупает одежду во всех ведущих домах моды Нью-Йорка, причем всегда за счет американских налогоплательщиков», — отметил анонимный пользователь.

В ответ он получил комментарий: «Она на Неделе моды, ей также нравятся украшения и недвижимость, хотя они потеряли 100 тысяч человек».

Авторы:

Владимир Зеленский

Великобритания

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