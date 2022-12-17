Мир 17 декабря 2022, 04:27 Британцы высмеяли Зеленского после отказа ФИФА показать его видеообращение на ЧМ-2022 Daily Mail: читатели высмеяли президента Украины Зеленского после отказа ФИФА Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли читатели британского таблоида The Daily Mail после отказа Международной федерации футбола (ФИФА) предоставить ему возможность выступить с видеообращением перед финальным матчем в Катаре. Президент федерации Джанни Инфантино заявил, что футбол — не место для политических лозунгов.

Британцы отметили, что Зеленский не сдается и хочет, чтобы его лицо было повсюду.

Реклама

«Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам», — заявил читатель.

Реклама

Другой пользователь назвал президента Украины клоуном, а третий заявил, что нет никаких причин для его выступления. Читатели похвалили ФИФА за твердую позицию относительно недопустимости политических заявлений на футбольном поле.

«На этот раз молодцы, ФИФА», — отметил один из читателей.

«ФИФА справедливо отклонила просьбы Зеленского, думающего, что он теперь буквально управляет всем миром», — добавил другой.

Руководство Международной федерации футбола отказалось транслировать обращение президента Украины Зеленского перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре. Представители офиса украинского лидера были неприятно удивлены отказом.