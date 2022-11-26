Мир 26 ноября 2022, 19:30 Британцы высмеяли запоздалую реакцию Евросоюза на прибыль США от украинского конфликта Читатели Daily Mail согласились со статьей Politico о выгоде украинского кризиса для США РИА «Новости»

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Читатели британского портала Daily Mail высмеяли Евросоюз за его запоздалую реакцию на обвинения в адрес США в получении прибыли от украинского конфликта. Действия американской стороны они сочли очевидными.

Высокопоставленный чиновник в беседе с Politico отметил, что в ЕС задумались о выигрыше США от продолжительных боевых действий на Украине. Евросоюз обвиняет американцев непублично, а те наживаются на продажах боевикам ВСУ оружия и газа по завышенной цене.

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Читатели британской газеты отметили, что тактика Белого дома под руководством президента Джо Байдена очевидна. Соединенные Штаты уже не первый раз используют военные конфликты в собственных интересах.

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«Дошло наконец? Ваши лидеры, видимо, не догадываются, что настоящая цель войны — это посеять хаос в остальном западном мире ради выгоды США. Но слишком поздно спасать ситуацию», — сказал один из пользователей Сети.

Другой заявил, что две мировые войны в Европе оказались хорошим бизнесом для американцев, на которых они «набили руку». Еще один комментатор добавил, что США не являются союзниками Евросоюза, а каждый шаг Белого дома обусловлен их собственными интересами.

Читатели портала накануне не оценили шутку президента Байдена о прохождении им регулярного медосмотра. Они заявили, что больше их беспокоит ментальное здоровье президента США.