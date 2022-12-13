Мир 13 декабря 2022, 18:30 Британцы высмеяли заявление главы МИД страны о Путине Читатели Daily Mail высмеяли главу МИД Британии Клеверли за слова о президенте РФ Путине freepik

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Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли в адрес российского президента Владимира Путина. Министр заявил, что главе РФ нельзя доверять в вопросе переговоров по украинскому конфликту.

В комментариях оказалось много несогласных с мнением чиновника.

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«Путин — единственный человек, которому вызывает доверие после недавнего заявления Меркель о Минских соглашениях «, — написал один из читателей.

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Другой комментатор уверен, что конфликт будет продолжаться, потому что западным лидерам это выгодно.

«Мирные переговоры уже шли в марте, но потом на Украину приехал Борис Джонсон и приказал Зеленскому не прекращать конфликт. Западные политики жаждут, чтобы это продолжалось как можно дольше», — сказал он.

«Запад соврал в отношении расширения НАТО, работал нечестно в отношении Минских соглашений. И кому же, по-вашему, нельзя доверять?» — спросил еще один британец.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к странам G7, назвал шаги, которые приведут к окончанию конфликта. По его мнению, прежде всего, Западу нужно продолжать оказывать Украине поддержку — в виде поставок вооружения и финансовых траншей.