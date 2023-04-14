Мир 14 апреля 2023, 10:35 Британцы высмеяли США из-за утечки секретных документов Читатели Daily Mail высмеяли американское правительство из-за утечки секретных документов РИА «Новости»

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Читатели британской газеты Daily Mail посмеялись над правительством США из-за утечки в Сеть секретных американских документов. Свои комментарии они оставили под соответствующей статьей на сайте издания.

Британцы оказались поражены, что доступ к секретным архивам имеют молодые военнослужащие войск Национальной гвардии.

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«Удручает факт, что ребенок имеет свободный доступ к документам такого уровня. А почему вообще кто-то из Нацгвардии может спокойно их почитать?» — написал один комментатор.

Другой читатель связал эту ситуацию с некомпетентностью, которая распространилась по всем сферам в стране во время правления Джо Байдена.

«Такое везде, от низа до верха. Некоторые и вовсе забирают домой секретные документы, но под суд отправляют лишь сотрудников низшего звена», — добавил он.

Ранее правоохранители в США задержали подозреваемого в утечке документов. Им оказался 21-летний военнослужащий Джек Тейшер, поступивший на службу в 2019 году.