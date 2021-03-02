Британцы высмеяли слежку за российской подводной лодкой в Ла-Манше

Британские читатели высмеяли материал местного издания про российскую подводную лодку в Ла-Манше. Газета Express опубликовала текст о том, как корабли военно-морского флота Британии отслеживали перемещение российской субмарины в проливе.

Читатели в комментариях к данной публикации пошутили, что лучше бы британские военные следили за французскими рыбаками, которые «крадут чужую рыбу». Еще один пользователь отметил, что подводные лодки и любые корабли могут ходить по проливу в соответствии с международным морским правом. На читательскую активность под статьей обратило внимание РИА «Новости».

«Не будет ли лучше просто игнорировать их? Я думаю, что они теперь менее опасны для нас, чем США!» — выразил мнение BIGSCREEN.

Британские ВМС и ВВС не первый раз отслеживали российские корабли и полеты российских самолетов вблизи Британии. При этом российские военные не нарушали правила в международных водах и воздушном пространстве.

Ранее Газета.ru писала, что американцы следили за всплывшей подлодкой «Омск» около Аляски.