Мир 12 февраля 2023, 01:43 Британцы высмеяли крокодиловы слезы Зеленского в Европарламенте Читатели Daily Mail раскритиковали слезы президента Украины Зеленского в Европарламенте

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Читатели британской газеты Daily Mail не поверили в искренность слез президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на специальном заседании Европарламента. Эмоциональное поведение украинского лидера британцы посчитали неуместным.

Газета опубликовала видео, на котором Зеленский выкрикнул традиционное украинское приветствие, на которое хором ответили все присутствующие. Президент оказался очень тронут этим и сделал грустное выражение лица, а затем прослезился. Читателям газеты это не понравилось.

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«Позы для Vogue. Пока Украина находится в таком состоянии, странное поведение для лидера и оскорбление для тех, кто находится на фронте», — написал один из комментаторов.

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«Этот человек должен прекратить попрошайничать. Любая дополнительная помощь с Запада только разозлит Путина и приведет к эскалации конфликта. И будет ли Зеленский возвращать эти средства… я так не думаю», — написал другой читатель.

Еще один британец напомнил о актерской карьере президента Украины.

«Давайте не забывать, что он актер. Кажется, он очень любит внимание», — написал он.

Другие посоветовали Зеленскому «перестать лить крокодиловы слезы», а тем, кто подержал его, «перестать аплодировать нацистскому преступнику».