Британцы выпустили новую монету в честь Джеймса Бонда

Королевский монетный двор Великобритании выпустил новые монеты, посвященные суперагенту Джеймсу Бонду. Это уже третий, последний выпуск в серии, обыгрывающей образ агента 007.

На монетах изображен смокинг шпиона и выгравирована надпись «взболтать, а не смешивать». Так Бонд просил приготовить ему коктейль «Мартини» — взболтать алкоголь в шейкере со льдом, вместо того, чтобы просто перемешать ингредиенты. Считается, что таким способом коктейль быстрее охладится. Автор книг о Джеймсе Бонде Ян Флеминг считал, что напиток к тому же получится более ароматным.

Коллекционные монеты выполнены из золота, серебра или сплава недрагоценных металлов.

На монетах предыдущих выпусков был изображен знаменитый Aston Martin DB5 — машина Бонда в 1960-х. И автомобиль-субмарина Lotus Esprit по прозвищу «Мокрая Нелли» из фильма «Шпион, который меня любил» 1977 года. В 2013 году эту машину купил за миллион долларов Илон Маск. Ее черты затем проявились в дизайне его электропикапа Tesla Cybertruck.

На днях стало известно, что выход нового фильма про Джеймса Бонда снова перенесли из-за коронавируса. Премьера должна состояться в апреле 2021 года. В следующем фильме Дэниэла Крейга в роли Бонда может заменить актер Том Харди.