Британцы выдвинули очередную теорию появления коронавируса. Теперь виноваты вирусологи из Уханя

Некоторые люди до сих пор не верят в естественность возникновения пандемии. В Великобритании обсуждают версию о том, что вспышка нового типа коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории.

Как написало издание Daily Mail, один из британских политиков раскрыл полученную от разведки информацию. По его словам, вирус появился в институте вирусологии и центре контроля заболеваний в Ухане. Каким-то образом 2019-nCoV оттуда вышел в мир.

Американский эксперт по биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт уверен, что в лабораториях при изучении вирусов не соблюдали технику безопасности. Эбрайт подчеркнул, что уровень защиты должен быть не меньше четвертого. По его мнению, китайские ученые использовали только второй класс.

«Работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем общественности», — отметил Эбрайт.

Однако официальная позиция Великобритании по вопросу распространения вируса остается прежней. Британцы считают, что животные передали 2019-nCoV людям. Это произошло на рынке в Ухане.

В мире существуют несколько конспирологических теорий появления коронавируса. Некоторые даже полагают, что инопланетяне занесли вирус на планету.

О новом типе коронавируса стало известно в конце 2019 года. Первый случай зарегистрировали в китайском Ухане. После этого вирус распространился по Китаю и вышел за его пределы. По последним данным, общее число инфицированных в мире перевалило за миллион. В большом материале «360» рассказал о том, что происходит с коронавирусом в России и в других странах сейчас.