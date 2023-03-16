Мир 16 марта 2023, 10:05 Британцы выделят Грузии и Молдавии деньги для противодействия вмешательству извне Молдавия и Грузия получат 10,5 миллиона фунтов от Британии для борьбы с вмешательством

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли объявит в ходе визитов в Грузию и Молдавию о выделении этим странам 10,5 миллиона фунтов стерлингов (около 12,6 миллиона долларов). Эти деньги должны пойти на противодействие внешнему вмешательству. Такая информация появилась на сайте британского правительства.

«Министр иностранных дел объявит о планах по укреплению устойчивости Молдавии к вмешательству путем выделения дополнительных 10 миллионов фунтов стерлингов на экономические реформы и реформы управления, в том числе — в энергетическом секторе», — сказано в сообщении.

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Клеверли в Грузии посмотрит, как сотрудничество с Великобританией помогает стране справляться с «подрывным российским вмешательством». В том числе, речь идет о взаимодействии в области кибербезопасности и обороны. Соединенное Королевство выделит этому государству 500 тысяч фунтов для проведения «свободных и честных выборов в 2024 году, защищая их от внешнего вмешательства».

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Ранее молдавский президент Майя Санду сообщила, что в республике хотели изменить конституционный строй. В связи с этим она попросила парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости».