Британцы выбрали самую надоедливую рождественскую песню

Китайская корпорация Huawei провела опрос среди жителей Великобритании, чтобы выяснить, какие рождественские песни их больше всего раздражают. Первое место заняла композиция Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, сообщила Evening Standard

Релиз песни состоялся в 1994 году, с тех пор в Британии она звучит регулярно на новогодние праздники. Помимо Кэри в разные годы ее исполняли певицы Келли Кларксон и Ариана Гранде, рокеры My Chemical Romance и другие.

На втором месте среди самых раздражающих песен оказалась Do They Know It’s Christmas группы Band Aid. В 1984 году эта песня стала самым продаваемым британским синглом.

В тройку лидеров также попала композиция I Wish It Could Be Christmas Everyday рок-группы Wizzard.

Десятка рождественских песен, которые бесят британцев больше всего, выглядит следующим образом:

1. Mariah Carey — All I Want for Christmas is You,

2. Band Aid -Do They Know It’s Christmas?

3. Wizzard — I Wish It Could Be Christmas Everyday,

4. Slade — Merry Xmas Everybody,

5. Wham! — Last Christmas,

6. The Pogues and Kirsty MacColl — Fairytale of New York,

7. Tom Jones & Cerys Matthews — Baby It’s Cold Outside,

8. Jackson 5 — Santa Claus is Coming to Town,

9. Eartha Kitt — Santa Baby,

10. Andrews Sisters — Jingle Bells.