Мир 23 января 2023, 12:12 Британцы возмутились требованием Зеленского поставить больше танков ВСУ Читатели Daily Mail раскритиковали просьбу Зеленского о поставке танков сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский возмутил британцев своей просьбой поставить для нужд армии больше военной техники. Своим мнением британцы поделились на странице Daily Mail.

«Неважно, какое оружие или помощь предоставляется Украине, они не могут победить. Глупая идея провоцировать Россию доказывает, насколько плоха военная и экономическая мощь Америки сейчас», — написал один из читателей.

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По мнению другого британца, главный страх Зеленского — проиграть России из-за нехватки вооружения.

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«На Украине осталось не так много техники и людей, чтобы использовать их. Запад не может признать поражение и поэтому умышленно лжет о фактах», — констатировал другой подписчик.

Один из читателей отметил, что несмотря на оказанную помощь Зеленский всегда остается недовольным и продолжает требовать.

Ранее британцы также возмутились предположением Зеленского о причастности России к падению вертолета в Броварах. Один из читателей британского издания назвал президента Украины «идиотом и мошенником».