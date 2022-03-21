Британцы возмутились отношением властей к высоким ценам на топливо

Выступление канцлера казначейства Великобритании Раши Сунака в правительстве вызвали возмущение среди читателей издания Daily Mail. В своем заявлении он заявил, что прогноз инфляции на ближайший квартал сделать достаточно сложно из-за начала украинского кризиса. Он пояснил, что санкции против России, которые пошла Великобритания, не обойдутся без последствий и могут ухудшить и без того шаткое экономическое положение.

В своем заявлении чиновник заявил, что разделяет боль семей из-за высоких цен на бензин. Он добавил, что вопрос снижения или полной отмены топливного налога находится на стадии разработки.

В комментариях читатели тут же напомнили, что сам Сунак до прихода в правительство работал менеджером крупного хедж-фонда, а его жена дочь миллиардера.

«Тот, кто никогда не жил за чертой бедности не может понять, что такое финансовая боль», — написал один из читателей.

Один из комментаторов призвал правительство Британии снизить цены за отопление. В противном случае все жители королевства станут беженцами в Европе, где цены ниже.

«Его шокирует, насколько выросли цены. Увеличению своей зарплаты он так не удивляется», — добавил автор.

Сунака уличили в том, что он часто в своих выступлениях выражает сочувствие гражданам, но после этого делает все наоборот, на несколько месяцев пропадая из новостной повестки.

«Привилегированные мальчики из частной школы в Вестминстере даже не представляют, как это выбирать между едой и отоплением», — отметил один из читателей.

Еще один из комментаторов попросил министра сказать, сколько сегодня в магазине стоит буханка хлеба.

«Вы не можете, так как эта цена не имеет значения для вашего банковского счета», — подчеркнул он.

Ситуация с инфляцией в Великобритании очень тяжелая. Цены на энергоносители росли с начала года, но стали резко увеличиваться после начала российской специальной операции на Украине. По оценке аналитиков, британские семьи столкнулись с самым крупным сокращением свободных денег с 70-х годов прошлого века.

Теневой канцлер казначейства Рейчел Ривз заявила, что из сложившейся ситуации есть выход: отменить налог для простых людей и вместо него повысить пошлины для энергетических компаний.

«Сунак неоднократно говорил, что хочет остаться в памяти людей, как „канцлер с низкими налогами“, но его действия утверждают полностью противоположное», — подчеркнула Ривз.

Она напомнила, что за два года, пока Сунак руководит казначейством, он увеличил сумму всех налогов в 15 раз. Это больше, чем всего его предшественники, которые занимали этот пост за последние 50 лет.