Мир 31 июля 2023, 12:07 Британцы узнали о финансировании ЧВК «Вагнер» и решили не включать ее в список террористов The Times: кабмин Великобритании отложил внесение ЧВК «Вагнер» в список террористов РИА «Новости»

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Внесение ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций повлечет за собой юридические и дипломатические проблемы, ведь ее финансировали из бюджета России. Правительство Великобритании решило на время отложить решение этого вопроса, сообщила газета The Times.

«Попытка Великобритании внести ЧВК „Вагнер“ в черный список сорвалась из-за российского мятежа», — заявил автор статьи.

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Британское правительство до событий 24 июня заявляло, что внесет компанию в список террористических организаций. Однако после мятежа стало известно, что ЧВК «Вагнер» обеспечивало государство — с мая 2022 по май 2023 года на ее содержание выделили свыше 86 миллиардов рублей.

Источники издания в кабмине Великобритании заявили, что новая информация сделала ЧВК «Вагнер» фактически правительственным агентством. Внесение такой структуры в список террористических организаций принесет весомые юридические и дипломатические последствия. Британское правительство отложило решение этого вопроса, несмотря на стремление министра внутренних дел Суэллы Браверман найти лазейку.

Террористической ЧВК «Вагнер» провозгласили в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Такую резолюцию приняли в начале июля на заседании в Ванкувере.